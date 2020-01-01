Tokenomika DeFinity Markets (DEFX) Odkryj kluczowe informacje o DeFinity Markets (DEFX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeFinity Markets (DEFX) A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. Oficjalna strona internetowa: https://definity.network/ Biała księga: https://definity.network/lightpaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

Tokenomika i analiza cenowa DeFinity Markets (DEFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFinity Markets (DEFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Historyczne maksimum: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Historyczne minimum: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 Aktualna cena: $ 0.02552 $ 0.02552 $ 0.02552 Dowiedz się więcej o cenie DeFinity Markets (DEFX)

Tokenomika DeFinity Markets (DEFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFinity Markets (DEFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEFX tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFXna żywo!

Jak kupić DEFX Chcesz dodać DeFinity Markets (DEFX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEFX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEFX na MEXC już teraz!

Historia ceny DeFinity Markets (DEFX) Analiza historii ceny DEFX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEFX już teraz!

Prognoza ceny DEFX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFX? Nasza strona z prognozami cen DEFX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEFX już teraz!

