Tokenomika DeFi (DEFI) Odkryj kluczowe informacje o DeFi (DEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeFi (DEFI) De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Oficjalna strona internetowa: https://de.fi/ Biała księga: https://docs.de.fi/welcome/readme Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Kup DEFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DeFi (DEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFi (DEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.07K $ 48.07K $ 48.07K Całkowita podaż: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Podaż w obiegu: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Historyczne maksimum: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Historyczne minimum: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Aktualna cena: $ 0.001599 $ 0.001599 $ 0.001599 Dowiedz się więcej o cenie DeFi (DEFI)

Tokenomika DeFi (DEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeFi (DEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena DEFIna żywo!

Jak kupić DEFI Chcesz dodać DeFi (DEFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEFI na MEXC już teraz!

Historia ceny DeFi (DEFI) Analiza historii ceny DEFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEFI już teraz!

Prognoza ceny DEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEFI? Nasza strona z prognozami cen DEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEFI już teraz!

