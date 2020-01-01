Tokenomika DecideAI (DCD) Odkryj kluczowe informacje o DecideAI (DCD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DecideAI (DCD) DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Oficjalna strona internetowa: https://decideai.xyz/ Biała księga: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions

Tokenomika i analiza cenowa DecideAI (DCD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DecideAI (DCD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Całkowita podaż: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Podaż w obiegu: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Historyczne maksimum: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Historyczne minimum: $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 Aktualna cena: $ 0.00551 $ 0.00551 $ 0.00551 Dowiedz się więcej o cenie DecideAI (DCD)

Tokenomika DecideAI (DCD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DecideAI (DCD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCD tokenomikę, poznaj cenę tokena DCDna żywo!

Jak kupić DCD Chcesz dodać DecideAI (DCD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DCD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DCD na MEXC już teraz!

Historia ceny DecideAI (DCD) Analiza historii ceny DCD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DCD już teraz!

Prognoza ceny DCD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCD? Nasza strona z prognozami cen DCD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCD już teraz!

