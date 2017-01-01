Tokenomika DAO Maker (DAO) Odkryj kluczowe informacje o DAO Maker (DAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DAO Maker (DAO) DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Oficjalna strona internetowa: https://daomaker.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Block Explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg

Tokenomika i analiza cenowa DAO Maker (DAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DAO Maker (DAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.01M Całkowita podaż: $ 278.71M Podaż w obiegu: $ 202.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.61M Historyczne maksimum: $ 19.98 Historyczne minimum: $ 0.10402367680053178 Aktualna cena: $ 0.1134

Tokenomika DAO Maker (DAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DAO Maker (DAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena DAOna żywo!

