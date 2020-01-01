Tokenomika DAI (DAI) Odkryj kluczowe informacje o DAI (DAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DAI (DAI) Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://makerdao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o

Tokenomika i analiza cenowa DAI (DAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DAI (DAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Całkowita podaż: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Podaż w obiegu: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Aktualna cena: $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 Dowiedz się więcej o cenie DAI (DAI)

Tokenomika DAI (DAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DAI (DAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DAIna żywo!

Jak kupić DAI Chcesz dodać DAI (DAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DAI na MEXC już teraz!

Historia ceny DAI (DAI) Analiza historii ceny DAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DAI już teraz!

Prognoza ceny DAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAI? Nasza strona z prognozami cen DAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DAI już teraz!

