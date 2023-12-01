Tokenomika Coinweb (CWEB) Odkryj kluczowe informacje o Coinweb (CWEB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb's unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Oficjalna strona internetowa: https://www.coinweb.io Biała księga: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coinweb.io/

Tokenomika i analiza cenowa Coinweb (CWEB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coinweb (CWEB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Całkowita podaż: $ 7.60B $ 7.60B $ 7.60B Podaż w obiegu: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M Historyczne maksimum: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Historyczne minimum: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Aktualna cena: $ 0.003014 $ 0.003014 $ 0.003014 Dowiedz się więcej o cenie Coinweb (CWEB)

Tokenomika Coinweb (CWEB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinweb (CWEB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CWEB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CWEB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCWEB tokenomikę, poznaj cenę tokena CWEBna żywo!

