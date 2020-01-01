Tokenomika CUDIS (CUDIS) Odkryj kluczowe informacje o CUDIS (CUDIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CUDIS (CUDIS) Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.cudis.xyz Biała księga: https://whitepaper.cudis.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN

Tokenomika i analiza cenowa CUDIS (CUDIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CUDIS (CUDIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.46M $ 82.46M $ 82.46M Historyczne maksimum: $ 0.17581 $ 0.17581 $ 0.17581 Historyczne minimum: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Aktualna cena: $ 0.08246 $ 0.08246 $ 0.08246 Dowiedz się więcej o cenie CUDIS (CUDIS)

Tokenomika CUDIS (CUDIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CUDIS (CUDIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUDIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUDIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUDIS tokenomikę, poznaj cenę tokena CUDISna żywo!

Jak kupić CUDIS Chcesz dodać CUDIS (CUDIS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CUDIS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CUDIS na MEXC już teraz!

Historia ceny CUDIS (CUDIS) Analiza historii ceny CUDIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CUDIS już teraz!

Prognoza ceny CUDIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUDIS? Nasza strona z prognozami cen CUDIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUDIS już teraz!

