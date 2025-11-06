GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Credia Layer to 0.03608 USD. Śledź aktualizacje cen CRED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Credia Layer to 0.03608 USD. Śledź aktualizacje cen CRED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRED

Informacje o cenie CRED

Czym jest CRED

Biała księga CRED

Oficjalna strona internetowa CRED

Tokenomika CRED

Prognoza cen CRED

Historia CRED

Przewodnik zakupowy CRED

Przelicznik CRED-fiat

CRED na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Credia Layer

Cena Credia Layer(CRED)

Aktualna cena 1 CRED do USD:

$0.03608
$0.03608$0.03608
-4.90%1D
USD
Credia Layer (CRED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Credia Layer (CRED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03542
$ 0.03542$ 0.03542
Minimum 24h
$ 0.04148
$ 0.04148$ 0.04148
Maksimum 24h

$ 0.03542
$ 0.03542$ 0.03542

$ 0.04148
$ 0.04148$ 0.04148

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-0.69%

-4.90%

+80.40%

+80.40%

Aktualna cena Credia Layer (CRED) wynosi $ 0.03608. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRED wahał się między $ 0.03542 a $ 0.04148, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRED w historii to $ 0.1034983633742532, a najniższy to $ 0.020007636566907613.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRED zmieniły się o -0.69% w ciągu ostatniej godziny, o -4.90% w ciągu 24 godzin i o +80.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Credia Layer (CRED)

No.3755

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.80K
$ 23.80K$ 23.80K

$ 36.08M
$ 36.08M$ 36.08M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Credia Layer wynosi $ 0.00, przy $ 23.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRED w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.08M.

Historia ceny Credia Layer (CRED) – USD

Śledź zmiany ceny Credia Layer dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001859-4.90%
30 Dni$ +0.01608+80.40%
60 dni$ +0.01608+80.40%
90 dni$ +0.01608+80.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Credia Layer

DziśCRED odnotował zmianę $ -0.001859 (-4.90%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Credia Layer

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01608 (+80.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Credia Layer

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CRED o $ +0.01608(+80.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Credia Layer

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01608 (+80.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Credia Layer (CRED)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Credia Layer.

Co to jest Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Credia Layer. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CRED, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Credia Layer na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Credia Layer będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Credia Layer (w USD)

Jaka będzie wartość Credia Layer (CRED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Credia Layer (CRED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Credia Layer.

Sprawdź teraz prognozę ceny Credia Layer!

Tokenomika Credia Layer (CRED)

Zrozumienie tokenomiki Credia Layer (CRED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CREDjuż teraz!

Jak kupić Credia Layer (CRED)

Szukasz jak kupić Credia Layer? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Credia Layer na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CRED na lokalne waluty

1 Credia Layer(CRED) do VND
949.4452
1 Credia Layer(CRED) do AUD
A$0.0552024
1 Credia Layer(CRED) do GBP
0.0274208
1 Credia Layer(CRED) do EUR
0.0310288
1 Credia Layer(CRED) do USD
$0.03608
1 Credia Layer(CRED) do MYR
RM0.1508144
1 Credia Layer(CRED) do TRY
1.5193288
1 Credia Layer(CRED) do JPY
¥5.52024
1 Credia Layer(CRED) do ARS
ARS$52.3654296
1 Credia Layer(CRED) do RUB
2.935108
1 Credia Layer(CRED) do INR
3.194884
1 Credia Layer(CRED) do IDR
Rp601.3330928
1 Credia Layer(CRED) do PHP
2.1197
1 Credia Layer(CRED) do EGP
￡E.1.7105528
1 Credia Layer(CRED) do BRL
R$0.193028
1 Credia Layer(CRED) do CAD
C$0.0508728
1 Credia Layer(CRED) do BDT
4.3967088
1 Credia Layer(CRED) do NGN
52.06344
1 Credia Layer(CRED) do COP
$138.769092
1 Credia Layer(CRED) do ZAR
R.0.6292352
1 Credia Layer(CRED) do UAH
1.5175248
1 Credia Layer(CRED) do TZS
T.Sh.88.64856
1 Credia Layer(CRED) do VES
Bs8.04584
1 Credia Layer(CRED) do CLP
$34.05952
1 Credia Layer(CRED) do PKR
Rs10.1976512
1 Credia Layer(CRED) do KZT
18.9495768
1 Credia Layer(CRED) do THB
฿1.1711568
1 Credia Layer(CRED) do TWD
NT$1.114872
1 Credia Layer(CRED) do AED
د.إ0.1324136
1 Credia Layer(CRED) do CHF
Fr0.028864
1 Credia Layer(CRED) do HKD
HK$0.2803416
1 Credia Layer(CRED) do AMD
֏13.802404
1 Credia Layer(CRED) do MAD
.د.م0.3359048
1 Credia Layer(CRED) do MXN
$0.671088
1 Credia Layer(CRED) do SAR
ريال0.1353
1 Credia Layer(CRED) do ETB
Br5.5317856
1 Credia Layer(CRED) do KES
KSh4.6629792
1 Credia Layer(CRED) do JOD
د.أ0.02558072
1 Credia Layer(CRED) do PLN
0.1331352
1 Credia Layer(CRED) do RON
лв0.1591128
1 Credia Layer(CRED) do SEK
kr0.344564
1 Credia Layer(CRED) do BGN
лв0.061336
1 Credia Layer(CRED) do HUF
Ft12.1315392
1 Credia Layer(CRED) do CZK
0.7641744
1 Credia Layer(CRED) do KWD
د.ك0.01107656
1 Credia Layer(CRED) do ILS
0.11726
1 Credia Layer(CRED) do BOB
Bs0.248952
1 Credia Layer(CRED) do AZN
0.061336
1 Credia Layer(CRED) do TJS
SM0.33374
1 Credia Layer(CRED) do GEL
0.0977768
1 Credia Layer(CRED) do AOA
Kz33.04026
1 Credia Layer(CRED) do BHD
.د.ب0.01356608
1 Credia Layer(CRED) do BMD
$0.03608
1 Credia Layer(CRED) do DKK
kr0.2337984
1 Credia Layer(CRED) do HNL
L0.9510688
1 Credia Layer(CRED) do MUR
1.6604016
1 Credia Layer(CRED) do NAD
$0.627792
1 Credia Layer(CRED) do NOK
kr0.368016
1 Credia Layer(CRED) do NZD
$0.0635008
1 Credia Layer(CRED) do PAB
B/.0.03608
1 Credia Layer(CRED) do PGK
K0.15334
1 Credia Layer(CRED) do QAR
ر.ق0.1313312
1 Credia Layer(CRED) do RSD
дин.3.6758304
1 Credia Layer(CRED) do UZS
soʻm429.5237408
1 Credia Layer(CRED) do ALL
L3.0321632
1 Credia Layer(CRED) do ANG
ƒ0.0645832
1 Credia Layer(CRED) do AWG
ƒ0.064944
1 Credia Layer(CRED) do BBD
$0.07216
1 Credia Layer(CRED) do BAM
KM0.061336
1 Credia Layer(CRED) do BIF
Fr106.39992
1 Credia Layer(CRED) do BND
$0.046904
1 Credia Layer(CRED) do BSD
$0.03608
1 Credia Layer(CRED) do JMD
$5.807076
1 Credia Layer(CRED) do KHR
144.8994448
1 Credia Layer(CRED) do KMF
Fr15.37008
1 Credia Layer(CRED) do LAK
784.3478104
1 Credia Layer(CRED) do LKR
රු10.9896072
1 Credia Layer(CRED) do MDL
L0.615164
1 Credia Layer(CRED) do MGA
Ar162.52236
1 Credia Layer(CRED) do MOP
P0.28864
1 Credia Layer(CRED) do MVR
0.555632
1 Credia Layer(CRED) do MWK
MK62.6388488
1 Credia Layer(CRED) do MZN
MT2.307316
1 Credia Layer(CRED) do NPR
रु5.1211952
1 Credia Layer(CRED) do PYG
255.87936
1 Credia Layer(CRED) do RWF
Fr52.42424
1 Credia Layer(CRED) do SBD
$0.2965776
1 Credia Layer(CRED) do SCR
0.4946568
1 Credia Layer(CRED) do SRD
$1.390884
1 Credia Layer(CRED) do SVC
$0.3153392
1 Credia Layer(CRED) do SZL
L0.6299568
1 Credia Layer(CRED) do TMT
m0.12628
1 Credia Layer(CRED) do TND
د.ت0.10690504
1 Credia Layer(CRED) do TTD
$0.2442616
1 Credia Layer(CRED) do UGX
Sh126.13568
1 Credia Layer(CRED) do XAF
Fr20.5656
1 Credia Layer(CRED) do XCD
$0.097416
1 Credia Layer(CRED) do XOF
Fr20.5656
1 Credia Layer(CRED) do XPF
Fr3.71624
1 Credia Layer(CRED) do BWP
P0.4867192
1 Credia Layer(CRED) do BZD
$0.0725208
1 Credia Layer(CRED) do CVE
$3.4676488
1 Credia Layer(CRED) do DJF
Fr6.38616
1 Credia Layer(CRED) do DOP
$2.3156144
1 Credia Layer(CRED) do DZD
د.ج4.7167384
1 Credia Layer(CRED) do FJD
$0.0822624
1 Credia Layer(CRED) do GNF
Fr313.7156
1 Credia Layer(CRED) do GTQ
Q0.2763728
1 Credia Layer(CRED) do GYD
$7.5464928
1 Credia Layer(CRED) do ISK
kr4.58216

Zasoby Credia Layer

Aby lepiej zrozumieć Credia Layer, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Credia Layer
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Credia Layer

Jaka jest dziś wartość Credia Layer (CRED)?
Aktualna cena CRED w USD wynosi 0.03608USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRED do USD?
Aktualna cena CRED w USD wynosi $ 0.03608. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Credia Layer?
Kapitalizacja rynkowa dla CRED wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRED w obiegu?
W obiegu CRED znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRED?
CRED osiąga ATH w wysokości 0.1034983633742532 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRED?
CRED zaliczył cenę ATL w wysokości 0.020007636566907613 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRED wynosi $ 23.80K USD.
Czy w tym roku CRED pójdzie wyżej?
CRED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Credia Layer (CRED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator CRED do USD

Kwota

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03608 USD

Handluj CRED

CRED/USDT
$0.03608
$0.03608$0.03608
-4.90%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,883.01
$102,883.01$102,883.01

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,375.56
$3,375.56$3,375.56

-0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.96
$159.96$159.96

-0.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.80
$1,477.80$1,477.80

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,883.01
$102,883.01$102,883.01

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,375.56
$3,375.56$3,375.56

-0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.96
$159.96$159.96

-0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3183
$2.3183$2.3183

+1.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0506
$1.0506$1.0506

-3.18%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03728
$0.03728$0.03728

+49.12%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010988
$0.000010988$0.000010988

+481.99%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000597
$0.0000000597$0.0000000597

+295.36%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1956
$0.1956$0.1956

+291.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5695
$1.5695$1.5695

+93.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01928
$0.01928$0.01928

+54.24%