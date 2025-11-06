GiełdaDEX+
Aktualna cena Datasoul to 0.0000000052157 USD. Śledź aktualizacje cen DATASOUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DATASOUL łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 DATASOUL do USD:

$0.000000005241
$0.000000005241$0.000000005241
+14.61%1D
USD
Datasoul (DATASOUL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:26:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Datasoul (DATASOUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000000032409
$ 0.0000000032409$ 0.0000000032409
Minimum 24h
$ 0.0000000055313
$ 0.0000000055313$ 0.0000000055313
Maksimum 24h

$ 0.0000000032409
$ 0.0000000032409$ 0.0000000032409

$ 0.0000000055313
$ 0.0000000055313$ 0.0000000055313

--
----

--
----

+6.17%

+14.61%

+292.98%

+292.98%

Aktualna cena Datasoul (DATASOUL) wynosi $ 0.0000000052157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DATASOUL wahał się między $ 0.0000000032409 a $ 0.0000000055313, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DATASOUL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DATASOUL zmieniły się o +6.17% w ciągu ostatniej godziny, o +14.61% w ciągu 24 godzin i o +292.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Datasoul (DATASOUL)

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

--
----

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Datasoul wynosi --, przy $ 1.31M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DATASOUL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 200000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.04K.

Historia ceny Datasoul (DATASOUL) – USD

Śledź zmiany ceny Datasoul dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000000668101+14.61%
30 Dni$ -0.0000000127843-71.03%
60 dni$ -0.0000439947843-99.99%
90 dni$ -0.0006249947843-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Datasoul

DziśDATASOUL odnotował zmianę $ +0.000000000668101 (+14.61%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Datasoul

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000000127843 (-71.03%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Datasoul

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DATASOUL o $ -0.0000439947843(-99.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Datasoul

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0006249947843 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Datasoul (DATASOUL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Datasoul.

Co to jest Datasoul (DATASOUL)

Zamień swoje dane w wartościowe cyfrowe aktywa dzięki technologii blockchain wspieranej przez AI.

Datasoul jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Datasoul. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DATASOUL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Datasoul na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Datasoul będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Datasoul (w USD)

Jaka będzie wartość Datasoul (DATASOUL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Datasoul (DATASOUL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Datasoul.

Sprawdź teraz prognozę ceny Datasoul!

Tokenomika Datasoul (DATASOUL)

Zrozumienie tokenomiki Datasoul (DATASOUL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DATASOULjuż teraz!

Jak kupić Datasoul (DATASOUL)

Szukasz jak kupić Datasoul? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Datasoul na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DATASOUL na lokalne waluty

1 Datasoul(DATASOUL) do VND
0.0001372511455
1 Datasoul(DATASOUL) do AUD
A$0.000000007980021
1 Datasoul(DATASOUL) do GBP
0.000000003963932
1 Datasoul(DATASOUL) do EUR
0.000000004485502
1 Datasoul(DATASOUL) do USD
$0.0000000052157
1 Datasoul(DATASOUL) do MYR
RM0.000000021801626
1 Datasoul(DATASOUL) do TRY
0.000000219633127
1 Datasoul(DATASOUL) do JPY
¥0.0000007980021
1 Datasoul(DATASOUL) do ARS
ARS$0.000007569910509
1 Datasoul(DATASOUL) do RUB
0.000000424297195
1 Datasoul(DATASOUL) do INR
0.000000461850235
1 Datasoul(DATASOUL) do IDR
Rp0.000086928298562
1 Datasoul(DATASOUL) do PHP
0.000000306422375
1 Datasoul(DATASOUL) do EGP
￡E.0.000000247276337
1 Datasoul(DATASOUL) do BRL
R$0.000000027903995
1 Datasoul(DATASOUL) do CAD
C$0.000000007354137
1 Datasoul(DATASOUL) do BDT
0.000000635585202
1 Datasoul(DATASOUL) do NGN
0.0000075262551
1 Datasoul(DATASOUL) do COP
$0.000020060364555
1 Datasoul(DATASOUL) do ZAR
R.0.000000090961808
1 Datasoul(DATASOUL) do UAH
0.000000219372342
1 Datasoul(DATASOUL) do TZS
T.Sh.0.0000128149749
1 Datasoul(DATASOUL) do VES
Bs0.0000011631011
1 Datasoul(DATASOUL) do CLP
$0.0000049236208
1 Datasoul(DATASOUL) do PKR
Rs0.000001474165448
1 Datasoul(DATASOUL) do KZT
0.000002739337797
1 Datasoul(DATASOUL) do THB
฿0.000000169301622
1 Datasoul(DATASOUL) do TWD
NT$0.00000016116513
1 Datasoul(DATASOUL) do AED
د.إ0.000000019141619
1 Datasoul(DATASOUL) do CHF
Fr0.00000000417256
1 Datasoul(DATASOUL) do HKD
HK$0.000000040525989
1 Datasoul(DATASOUL) do AMD
֏0.000001995266035
1 Datasoul(DATASOUL) do MAD
.د.م0.000000048558167
1 Datasoul(DATASOUL) do MXN
$0.00000009701202
1 Datasoul(DATASOUL) do SAR
ريال0.000000019558875
1 Datasoul(DATASOUL) do ETB
Br0.000000799671124
1 Datasoul(DATASOUL) do KES
KSh0.000000674077068
1 Datasoul(DATASOUL) do JOD
د.أ0.0000000036979313
1 Datasoul(DATASOUL) do PLN
0.000000019245933
1 Datasoul(DATASOUL) do RON
лв0.000000023001237
1 Datasoul(DATASOUL) do SEK
kr0.000000049809935
1 Datasoul(DATASOUL) do BGN
лв0.00000000886669
1 Datasoul(DATASOUL) do HUF
Ft0.000001753726968
1 Datasoul(DATASOUL) do CZK
0.000000110468526
1 Datasoul(DATASOUL) do KWD
د.ك0.0000000016012199
1 Datasoul(DATASOUL) do ILS
0.000000016951025
1 Datasoul(DATASOUL) do BOB
Bs0.00000003598833
1 Datasoul(DATASOUL) do AZN
0.00000000886669
1 Datasoul(DATASOUL) do TJS
SM0.000000048245225
1 Datasoul(DATASOUL) do GEL
0.000000014134547
1 Datasoul(DATASOUL) do AOA
Kz0.000004776277275
1 Datasoul(DATASOUL) do BHD
.د.ب0.0000000019611032
1 Datasoul(DATASOUL) do BMD
$0.0000000052157
1 Datasoul(DATASOUL) do DKK
kr0.000000033797736
1 Datasoul(DATASOUL) do HNL
L0.000000137485852
1 Datasoul(DATASOUL) do MUR
0.000000240026514
1 Datasoul(DATASOUL) do NAD
$0.00000009075318
1 Datasoul(DATASOUL) do NOK
kr0.00000005320014
1 Datasoul(DATASOUL) do NZD
$0.000000009179632
1 Datasoul(DATASOUL) do PAB
B/.0.0000000052157
1 Datasoul(DATASOUL) do PGK
K0.000000022166725
1 Datasoul(DATASOUL) do QAR
ر.ق0.000000018985148
1 Datasoul(DATASOUL) do RSD
дин.0.000000531375516
1 Datasoul(DATASOUL) do UZS
soʻm0.000062091656732
1 Datasoul(DATASOUL) do ALL
L0.000000438327428
1 Datasoul(DATASOUL) do ANG
ƒ0.000000009336103
1 Datasoul(DATASOUL) do AWG
ƒ0.00000000938826
1 Datasoul(DATASOUL) do BBD
$0.0000000104314
1 Datasoul(DATASOUL) do BAM
KM0.00000000886669
1 Datasoul(DATASOUL) do BIF
Fr0.0000153810993
1 Datasoul(DATASOUL) do BND
$0.00000000678041
1 Datasoul(DATASOUL) do BSD
$0.0000000052157
1 Datasoul(DATASOUL) do JMD
$0.000000839466915
1 Datasoul(DATASOUL) do KHR
0.000020946564142
1 Datasoul(DATASOUL) do KMF
Fr0.0000022218882
1 Datasoul(DATASOUL) do LAK
0.000113384780341
1 Datasoul(DATASOUL) do LKR
රු0.000001588650063
1 Datasoul(DATASOUL) do MDL
L0.000000088927685
1 Datasoul(DATASOUL) do MGA
Ar0.00002349412065
1 Datasoul(DATASOUL) do MOP
P0.0000000417256
1 Datasoul(DATASOUL) do MVR
0.00000008032178
1 Datasoul(DATASOUL) do MWK
MK0.000009055028927
1 Datasoul(DATASOUL) do MZN
MT0.000000333544015
1 Datasoul(DATASOUL) do NPR
रु0.000000740316458
1 Datasoul(DATASOUL) do PYG
0.0000369897444
1 Datasoul(DATASOUL) do RWF
Fr0.0000075784121
1 Datasoul(DATASOUL) do SBD
$0.000000042873054
1 Datasoul(DATASOUL) do SCR
0.000000071507247
1 Datasoul(DATASOUL) do SRD
$0.000000201065235
1 Datasoul(DATASOUL) do SVC
$0.000000045585218
1 Datasoul(DATASOUL) do SZL
L0.000000091066122
1 Datasoul(DATASOUL) do TMT
m0.00000001825495
1 Datasoul(DATASOUL) do TND
د.ت0.0000000154541191
1 Datasoul(DATASOUL) do TTD
$0.000000035310289
1 Datasoul(DATASOUL) do UGX
Sh0.0000182340872
1 Datasoul(DATASOUL) do XAF
Fr0.000002972949
1 Datasoul(DATASOUL) do XCD
$0.00000001408239
1 Datasoul(DATASOUL) do XOF
Fr0.000002972949
1 Datasoul(DATASOUL) do XPF
Fr0.0000005372171
1 Datasoul(DATASOUL) do BWP
P0.000000070359793
1 Datasoul(DATASOUL) do BZD
$0.000000010483557
1 Datasoul(DATASOUL) do CVE
$0.000000501280927
1 Datasoul(DATASOUL) do DJF
Fr0.0000009231789
1 Datasoul(DATASOUL) do DOP
$0.000000334743626
1 Datasoul(DATASOUL) do DZD
د.ج0.000000681848461
1 Datasoul(DATASOUL) do FJD
$0.000000011891796
1 Datasoul(DATASOUL) do GNF
Fr0.0000453505115
1 Datasoul(DATASOUL) do GTQ
Q0.000000039952262
1 Datasoul(DATASOUL) do GYD
$0.000001090915812
1 Datasoul(DATASOUL) do ISK
kr0.0000006623939

Zasoby Datasoul

Aby lepiej zrozumieć Datasoul, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Datasoul
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Datasoul

Jaka jest dziś wartość Datasoul (DATASOUL)?
Aktualna cena DATASOUL w USD wynosi 0.0000000052157USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DATASOUL do USD?
Aktualna cena DATASOUL w USD wynosi $ 0.0000000052157. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Datasoul?
Kapitalizacja rynkowa dla DATASOUL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DATASOUL w obiegu?
W obiegu DATASOUL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DATASOUL?
DATASOUL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DATASOUL?
DATASOUL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DATASOUL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DATASOUL wynosi $ 1.31M USD.
Czy w tym roku DATASOUL pójdzie wyżej?
DATASOUL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DATASOUL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:26:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Datasoul (DATASOUL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DATASOUL do USD

Kwota

DATASOUL
DATASOUL
USD
USD

1 DATASOUL = 0.0000 USD

Handluj DATASOUL

DATASOUL/USDT
$0.000000005241
$0.000000005241$0.000000005241
+14.10%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

