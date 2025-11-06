GiełdaDEX+
Aktualna cena Figma to 46.53 USD. Śledź aktualizacje cen FIGON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIGON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 FIGON do USD:

$46.53
$46.53$46.53
+1.32%1D
USD
Figma (FIGON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:37:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Figma (FIGON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 43.69
$ 43.69$ 43.69
Minimum 24h
$ 47.6
$ 47.6$ 47.6
Maksimum 24h

$ 43.69
$ 43.69$ 43.69

$ 47.6
$ 47.6$ 47.6

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 44.81913293065269
$ 44.81913293065269$ 44.81913293065269

+0.84%

+1.32%

-8.93%

-8.93%

Aktualna cena Figma (FIGON) wynosi $ 46.53. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIGON wahał się między $ 43.69 a $ 47.6, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIGON w historii to $ 71.95000313657503, a najniższy to $ 44.81913293065269.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIGON zmieniły się o +0.84% w ciągu ostatniej godziny, o +1.32% w ciągu 24 godzin i o -8.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Figma (FIGON)

No.2591

$ 386.95K
$ 386.95K$ 386.95K

$ 66.00K
$ 66.00K$ 66.00K

$ 386.95K
$ 386.95K$ 386.95K

8.32K
8.32K 8.32K

8,316.23354574
8,316.23354574 8,316.23354574

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Figma wynosi $ 386.95K, przy $ 66.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIGON w obiegu wynosi 8.32K, przy całkowitej podaży 8316.23354574. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 386.95K.

Historia ceny Figma (FIGON) – USD

Śledź zmiany ceny Figma dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.6062+1.32%
30 Dni$ -12.46-21.13%
60 dni$ +16.53+55.10%
90 dni$ +16.53+55.10%
Dzisiejsza zmiana ceny Figma

DziśFIGON odnotował zmianę $ +0.6062 (+1.32%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Figma

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -12.46 (-21.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Figma

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FIGON o $ +16.53(+55.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Figma

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +16.53 (+55.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Figma (FIGON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Figma.

Co to jest Figma (FIGON)

Figma jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Figma. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FIGON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Figma na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Figma będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Figma (w USD)

Jaka będzie wartość Figma (FIGON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Figma (FIGON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Figma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Figma!

Tokenomika Figma (FIGON)

Zrozumienie tokenomiki Figma (FIGON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FIGONjuż teraz!

Jak kupić Figma (FIGON)

Szukasz jak kupić Figma? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Figma na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FIGON na lokalne waluty

Zasoby Figma

Aby lepiej zrozumieć Figma, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Figma
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Figma

Jaka jest dziś wartość Figma (FIGON)?
Aktualna cena FIGON w USD wynosi 46.53USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FIGON do USD?
Aktualna cena FIGON w USD wynosi $ 46.53. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Figma?
Kapitalizacja rynkowa dla FIGON wynosi $ 386.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FIGON w obiegu?
W obiegu FIGON znajduje się 8.32K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FIGON?
FIGON osiąga ATH w wysokości 71.95000313657503 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FIGON?
FIGON zaliczył cenę ATL w wysokości 44.81913293065269 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FIGON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FIGON wynosi $ 66.00K USD.
Czy w tym roku FIGON pójdzie wyżej?
FIGON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FIGON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:37:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Figma (FIGON)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

