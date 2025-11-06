Prognoza ceny Credia Layer (CRED) (USD)

Sprawdź prognozy cen Credia Layer na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CRED w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Credia Layer % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0351 $0.0351 $0.0351 -7.48% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Credia Layer na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Credia Layer może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0351. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Credia Layer może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.036855. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRED na 2027 rok wyniesie $ 0.038697 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CRED na 2028 rok wyniesie $ 0.040632 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRED w 2029 roku wyniesie $ 0.042664 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CRED w 2030 roku wyniesie $ 0.044797 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Credia Layer może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.072970. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Credia Layer może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.118861. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0351 0.00%

2026 $ 0.036855 5.00%

2027 $ 0.038697 10.25%

2028 $ 0.040632 15.76%

2029 $ 0.042664 21.55%

2030 $ 0.044797 27.63%

2031 $ 0.047037 34.01%

2032 $ 0.049389 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.051858 47.75%

2034 $ 0.054451 55.13%

2035 $ 0.057174 62.89%

2036 $ 0.060032 71.03%

2037 $ 0.063034 79.59%

2038 $ 0.066186 88.56%

2039 $ 0.069495 97.99%

2040 $ 0.072970 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Credia Layer na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.0351 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.035104 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.035133 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.035244 0.41% Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na dziś Przewidywana cena dla CRED w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0351 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Credia Layer (CRED) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CRED z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.035104 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Credia Layer (CRED) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CRED, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.035133 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Credia Layer (CRED) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CRED wynosi $0.035244 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Credia Layer Aktualna cena $ 0.0351$ 0.0351 $ 0.0351 Zmiana ceny (24H) -7.48% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 22.22K$ 22.22K $ 22.22K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CRED to $ 0.0351. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -7.48%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 22.22K. Ponadto CRED ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę CRED

Jak kupić Credia Layer (CRED) Próbujesz kupić CRED? Teraz możesz kupować CRED za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Credia Layer i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić CRED teraz

Historyczna cena Credia Layer Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Credia Layer, cena Credia Layer wynosi 0.0351USD. Podaż w obiegu Credia Layer (CRED) wynosi 0.00 CRED , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.000920 $ 0.04148 $ 0.0351

7 D 0.75% $ 0.015099 $ 0.085 $ 0.02

30 Dni 0.75% $ 0.015099 $ 0.085 $ 0.02 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Credia Layer zanotował zmianę ceny o $-0.000920 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Credia Layer osiągnął maksimum na poziomie $0.085 i minimum na poziomie $0.02 . Zanotowano zmianę ceny o 0.75% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CRED do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Credia Layer o 0.75% , co odpowiada około $0.015099 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CRED. Sprawdź pełną historię cen Credia Layer, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen CRED

Jak działa moduł przewidywania ceny Credia Layer (CRED)? Moduł predykcji ceny Credia Layer to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CRED. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Credia Layer na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CRED, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Credia Layer. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CRED. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CRED, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Credia Layer.

Dlaczego prognoaza ceny CRED jest ważna?

Prognozy cen CRED są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

