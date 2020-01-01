Tokenomika Clearpool (CPOOL) Odkryj kluczowe informacje o Clearpool (CPOOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Clearpool (CPOOL) Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Oficjalna strona internetowa: https://clearpool.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg Kup CPOOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Clearpool (CPOOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clearpool (CPOOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 818.95M $ 818.95M $ 818.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 121.41M $ 121.41M $ 121.41M Historyczne maksimum: $ 0.5921 $ 0.5921 $ 0.5921 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.12141 $ 0.12141 $ 0.12141 Dowiedz się więcej o cenie Clearpool (CPOOL)

Tokenomika Clearpool (CPOOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clearpool (CPOOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CPOOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CPOOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCPOOL tokenomikę, poznaj cenę tokena CPOOLna żywo!

Jak kupić CPOOL Chcesz dodać Clearpool (CPOOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CPOOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Clearpool (CPOOL) Analiza historii ceny CPOOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CPOOL już teraz!

Prognoza ceny CPOOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CPOOL? Nasza strona z prognozami cen CPOOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CPOOL już teraz!

