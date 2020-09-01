Tokenomika Cypherium (CPH) Odkryj kluczowe informacje o Cypherium (CPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cypherium (CPH) CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium's hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Oficjalna strona internetowa: https://www.cypherium.io/ Biała księga: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Block Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/

Tokenomika i analiza cenowa Cypherium (CPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cypherium (CPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Całkowita podaż: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Podaż w obiegu: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.03M $ 52.03M $ 52.03M Historyczne maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Historyczne minimum: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Aktualna cena: $ 0.006174 $ 0.006174 $ 0.006174 Dowiedz się więcej o cenie Cypherium (CPH)

Tokenomika Cypherium (CPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cypherium (CPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCPH tokenomikę, poznaj cenę tokena CPHna żywo!

