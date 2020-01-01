Tokenomika COMAI (COMAI) Odkryj kluczowe informacje o COMAI (COMAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COMAI (COMAI) Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated. Oficjalna strona internetowa: https://www.communeai.org/ Block Explorer: https://explorer.comstats.org/#/

Tokenomika i analiza cenowa COMAI (COMAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COMAI (COMAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 360.07K $ 360.07K $ 360.07K Całkowita podaż: $ 169.42M $ 169.42M $ 169.42M Podaż w obiegu: $ 71.16M $ 71.16M $ 71.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 857.27K $ 857.27K $ 857.27K Historyczne maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Historyczne minimum: $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 $ 0.018996619659761273 Aktualna cena: $ 0.00506 $ 0.00506 $ 0.00506 Dowiedz się więcej o cenie COMAI (COMAI)

Tokenomika COMAI (COMAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COMAI (COMAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COMAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COMAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOMAI tokenomikę, poznaj cenę tokena COMAIna żywo!

Jak kupić COMAI Chcesz dodać COMAI (COMAI) do swojego portfolio?

Historia ceny COMAI (COMAI) Analiza historii ceny COMAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COMAI już teraz!

Prognoza ceny COMAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COMAI? Nasza strona z prognozami cen COMAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COMAI już teraz!

