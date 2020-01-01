Tokenomika COCORO (COCORO) Odkryj kluczowe informacje o COCORO (COCORO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COCORO (COCORO) COCORO is a meme coin. COCORO is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.officialcocoro.com Block Explorer: https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00 Kup COCORO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa COCORO (COCORO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COCORO (COCORO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Całkowita podaż: $ 797.49M $ 797.49M $ 797.49M Podaż w obiegu: $ 797.25M $ 797.25M $ 797.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Historyczne maksimum: $ 0.11787 $ 0.11787 $ 0.11787 Historyczne minimum: $ 0.004005884667053087 $ 0.004005884667053087 $ 0.004005884667053087 Aktualna cena: $ 0.004089 $ 0.004089 $ 0.004089 Dowiedz się więcej o cenie COCORO (COCORO)

Tokenomika COCORO (COCORO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COCORO (COCORO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COCORO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COCORO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOCORO tokenomikę, poznaj cenę tokena COCOROna żywo!

