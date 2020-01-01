Tokenomika COCA (COCA) Odkryj kluczowe informacje o COCA (COCA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COCA (COCA) COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA's debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally. Oficjalna strona internetowa: https://www.coca.xyz Biała księga: http://docs.coca.xyz Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Kup COCA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa COCA (COCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COCA (COCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 580.95M $ 580.95M $ 580.95M Historyczne maksimum: $ 0.62212 $ 0.62212 $ 0.62212 Historyczne minimum: $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 $ 0.09754142261770773 Aktualna cena: $ 0.58095 $ 0.58095 $ 0.58095 Dowiedz się więcej o cenie COCA (COCA)

Tokenomika COCA (COCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COCA (COCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOCA tokenomikę, poznaj cenę tokena COCAna żywo!

Jak kupić COCA Chcesz dodać COCA (COCA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COCA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COCA na MEXC już teraz!

Historia ceny COCA (COCA) Analiza historii ceny COCA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COCA już teraz!

Prognoza ceny COCA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COCA? Nasza strona z prognozami cen COCA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COCA już teraz!

