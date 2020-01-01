Tokenomika Clashub (CLASHUB)
Informacje o Clashub (CLASHUB)
Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.
Tokenomika i analiza cenowa Clashub (CLASHUB)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clashub (CLASHUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Clashub (CLASHUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Clashub (CLASHUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CLASHUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLASHUB.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCLASHUB tokenomikę, poznaj cenę tokena CLASHUBna żywo!
