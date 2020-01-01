Tokenomika Clashub (CLASHUB) Odkryj kluczowe informacje o Clashub (CLASHUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Clashub (CLASHUB) Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Oficjalna strona internetowa: https://clashub.io/ Biała księga: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Kup CLASHUB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Clashub (CLASHUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clashub (CLASHUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 449.08K $ 449.08K $ 449.08K Całkowita podaż: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 453.16M $ 453.16M $ 453.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 891.90K $ 891.90K $ 891.90K Historyczne maksimum: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Historyczne minimum: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Aktualna cena: $ 0.000991 $ 0.000991 $ 0.000991 Dowiedz się więcej o cenie Clashub (CLASHUB)

Tokenomika Clashub (CLASHUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clashub (CLASHUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLASHUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLASHUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLASHUB tokenomikę, poznaj cenę tokena CLASHUBna żywo!

Jak kupić CLASHUB Chcesz dodać Clashub (CLASHUB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLASHUB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLASHUB na MEXC już teraz!

Historia ceny Clashub (CLASHUB) Analiza historii ceny CLASHUB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLASHUB już teraz!

Prognoza ceny CLASHUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLASHUB? Nasza strona z prognozami cen CLASHUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLASHUB już teraz!

