Tokenomika Manchester City Fan (CITY) Odkryj kluczowe informacje o Manchester City Fan (CITY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Manchester City Fan (CITY) $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Kup CITY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Manchester City Fan (CITY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Manchester City Fan (CITY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M Całkowita podaż: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Podaż w obiegu: $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.96M $ 18.96M $ 18.96M Historyczne maksimum: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Historyczne minimum: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Aktualna cena: $ 0.9606 $ 0.9606 $ 0.9606 Dowiedz się więcej o cenie Manchester City Fan (CITY)

Tokenomika Manchester City Fan (CITY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Manchester City Fan (CITY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CITY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CITY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCITY tokenomikę, poznaj cenę tokena CITYna żywo!

Jak kupić CITY Chcesz dodać Manchester City Fan (CITY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CITY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CITY na MEXC już teraz!

Historia ceny Manchester City Fan (CITY) Analiza historii ceny CITY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CITY już teraz!

Prognoza ceny CITY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CITY? Nasza strona z prognozami cen CITY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CITY już teraz!

