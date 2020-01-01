Tokenomika CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Odkryj kluczowe informacje o CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications and primitives that operate on the Ethereum protocol. Real Estate Token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate sustainableyield through real-world assets and enjoy constant liquidity by leveraging AMM and Liquidity Pools. Oficjalna strona internetowa: https://citadao.io Biała księga: https://docs.citadao.io/

Tokenomika i analiza cenowa CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie CITAKNIGHT (CITAKNIGHT)

Tokenomika CITAKNIGHT (CITAKNIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CITAKNIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CITAKNIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCITAKNIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena CITAKNIGHTna żywo!

Historia ceny CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Analiza historii ceny CITAKNIGHT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CITAKNIGHT już teraz!

Prognoza ceny CITAKNIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CITAKNIGHT? Nasza strona z prognozami cen CITAKNIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CITAKNIGHT już teraz!

