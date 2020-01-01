Tokenomika Chimpzee (CHMPZ) Odkryj kluczowe informacje o Chimpzee (CHMPZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chimpzee (CHMPZ) Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change. Oficjalna strona internetowa: https://www.chimpzee.io Biała księga: https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD Kup CHMPZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Chimpzee (CHMPZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chimpzee (CHMPZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 856.40K $ 856.40K $ 856.40K Historyczne maksimum: $ 0.000572 $ 0.000572 $ 0.000572 Historyczne minimum: $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 $ 0.000004381595420614 Aktualna cena: $ 0.00004282 $ 0.00004282 $ 0.00004282 Dowiedz się więcej o cenie Chimpzee (CHMPZ)

Tokenomika Chimpzee (CHMPZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chimpzee (CHMPZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHMPZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHMPZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHMPZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CHMPZna żywo!

Jak kupić CHMPZ Chcesz dodać Chimpzee (CHMPZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHMPZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHMPZ na MEXC już teraz!

Historia ceny Chimpzee (CHMPZ) Analiza historii ceny CHMPZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHMPZ już teraz!

Prognoza ceny CHMPZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHMPZ? Nasza strona z prognozami cen CHMPZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHMPZ już teraz!

