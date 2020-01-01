Tokenomika ChainGPT (CGPT) Odkryj kluczowe informacje o ChainGPT (CGPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ChainGPT (CGPT) ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.chaingpt.org Biała księga: https://docs.chaingpt.org Block Explorer: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Kup CGPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ChainGPT (CGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainGPT (CGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.02M $ 69.02M $ 69.02M Całkowita podaż: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M Podaż w obiegu: $ 865.45M $ 865.45M $ 865.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 79.75M $ 79.75M $ 79.75M Historyczne maksimum: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 Historyczne minimum: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Aktualna cena: $ 0.079754 $ 0.079754 $ 0.079754 Dowiedz się więcej o cenie ChainGPT (CGPT)

Tokenomika ChainGPT (CGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainGPT (CGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCGPT tokenomikę, poznaj cenę tokena CGPTna żywo!

Jak kupić CGPT Chcesz dodać ChainGPT (CGPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CGPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CGPT na MEXC już teraz!

Historia ceny ChainGPT (CGPT) Analiza historii ceny CGPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CGPT już teraz!

Prognoza ceny CGPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CGPT? Nasza strona z prognozami cen CGPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CGPT już teraz!

