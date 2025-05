CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

NazwaCGPT

PozycjaNo.377

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.57%

Podaż w obiegu823,233,707

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż997,859,954

Wskaźnik obrotu0.8232%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5567279175745941,2024-03-12

Najniższa cena0.008,2023-04-10

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.