Informacje o CETUS (CETUS) Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://www.cetus.zone/

Tokenomika i analiza cenowa CETUS (CETUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CETUS (CETUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.97M $ 64.97M $ 64.97M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 846.38M $ 846.38M $ 846.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.76M $ 76.76M $ 76.76M Historyczne maksimum: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Historyczne minimum: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Aktualna cena: $ 0.07676 $ 0.07676 $ 0.07676 Dowiedz się więcej o cenie CETUS (CETUS)

Tokenomika CETUS (CETUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CETUS (CETUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CETUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CETUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCETUS tokenomikę, poznaj cenę tokena CETUSna żywo!

Historia ceny CETUS (CETUS) Analiza historii ceny CETUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CETUS już teraz!

Prognoza ceny CETUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CETUS? Nasza strona z prognozami cen CETUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CETUS już teraz!

