Tokenomika Cellana (CELLA) Odkryj kluczowe informacje o Cellana (CELLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cellana (CELLA) Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language. Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language. Oficjalna strona internetowa: https://cellana.finance/ Biała księga: https://docs.cellana.finance/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet Kup CELLA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cellana (CELLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cellana (CELLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Historyczne maksimum: $ 0.06674 $ 0.06674 $ 0.06674 Historyczne minimum: $ 0.001727310050698573 $ 0.001727310050698573 $ 0.001727310050698573 Aktualna cena: $ 0.001751 $ 0.001751 $ 0.001751 Dowiedz się więcej o cenie Cellana (CELLA)

Tokenomika Cellana (CELLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cellana (CELLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CELLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CELLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCELLA tokenomikę, poznaj cenę tokena CELLAna żywo!

Jak kupić CELLA Chcesz dodać Cellana (CELLA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CELLA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CELLA na MEXC już teraz!

Historia ceny Cellana (CELLA) Analiza historii ceny CELLA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CELLA już teraz!

Prognoza ceny CELLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CELLA? Nasza strona z prognozami cen CELLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CELLA już teraz!

