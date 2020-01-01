Tokenomika A Hunters Dream (CAW) Odkryj kluczowe informacje o A Hunters Dream (CAW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o A Hunters Dream (CAW) A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Oficjalna strona internetowa: https://caw.is/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Kup CAW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa A Hunters Dream (CAW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla A Hunters Dream (CAW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.00M $ 63.00M $ 63.00M Historyczne maksimum: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Historyczne minimum: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Aktualna cena: $ 0.0000000945 $ 0.0000000945 $ 0.0000000945 Dowiedz się więcej o cenie A Hunters Dream (CAW)

Tokenomika A Hunters Dream (CAW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki A Hunters Dream (CAW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAW tokenomikę, poznaj cenę tokena CAWna żywo!

Jak kupić CAW Chcesz dodać A Hunters Dream (CAW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CAW na MEXC już teraz!

Historia ceny A Hunters Dream (CAW) Analiza historii ceny CAW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAW już teraz!

Prognoza ceny CAW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAW? Nasza strona z prognozami cen CAW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAW już teraz!

