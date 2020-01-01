Tokenomika Canxium (CAU) Odkryj kluczowe informacje o Canxium (CAU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Canxium (CAU) Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand. Oficjalna strona internetowa: https://canxium.org/ Biała księga: https://canxium.org/whitepaper/abstract Block Explorer: https://scan.canxium.org

Tokenomika i analiza cenowa Canxium (CAU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Canxium (CAU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 413.33K $ 413.33K $ 413.33K Całkowita podaż: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Podaż w obiegu: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 474.08K $ 474.08K $ 474.08K Historyczne maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Historyczne minimum: $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 Aktualna cena: $ 0.3355 $ 0.3355 $ 0.3355 Dowiedz się więcej o cenie Canxium (CAU)

Tokenomika Canxium (CAU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Canxium (CAU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAU tokenomikę, poznaj cenę tokena CAUna żywo!

Jak kupić CAU Chcesz dodać Canxium (CAU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CAU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CAU na MEXC już teraz!

Historia ceny Canxium (CAU) Analiza historii ceny CAU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAU już teraz!

Prognoza ceny CAU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAU? Nasza strona z prognozami cen CAU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAU już teraz!

