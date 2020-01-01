Tokenomika Catecoin (CATE) Odkryj kluczowe informacje o Catecoin (CATE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Catecoin (CATE) Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Oficjalna strona internetowa: https://catecoin.club/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Kup CATE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Catecoin (CATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catecoin (CATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.82M $ 7.82M $ 7.82M Całkowita podaż: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Podaż w obiegu: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Historyczne maksimum: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0000001365 $ 0.0000001365 $ 0.0000001365 Dowiedz się więcej o cenie Catecoin (CATE)

Tokenomika Catecoin (CATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catecoin (CATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATE tokenomikę, poznaj cenę tokena CATEna żywo!

Jak kupić CATE Chcesz dodać Catecoin (CATE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CATE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CATE na MEXC już teraz!

Historia ceny Catecoin (CATE) Analiza historii ceny CATE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CATE już teraz!

Prognoza ceny CATE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATE? Nasza strona z prognozami cen CATE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATE już teraz!

