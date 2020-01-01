Tokenomika NUTX Chain (NUTX) Odkryj kluczowe informacje o NUTX Chain (NUTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NUTX Chain (NUTX) As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Oficjalna strona internetowa: https://nutx.ai/ Biała księga: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Block Explorer: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN

Tokenomika i analiza cenowa NUTX Chain (NUTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NUTX Chain (NUTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M Historyczne maksimum: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000010908 $ 0.000000010908 $ 0.000000010908 Dowiedz się więcej o cenie NUTX Chain (NUTX)

Tokenomika NUTX Chain (NUTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NUTX Chain (NUTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUTX tokenomikę, poznaj cenę tokena NUTXna żywo!

Jak kupić NUTX Chcesz dodać NUTX Chain (NUTX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NUTX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NUTX na MEXC już teraz!

Historia ceny NUTX Chain (NUTX) Analiza historii ceny NUTX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NUTX już teraz!

Prognoza ceny NUTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUTX? Nasza strona z prognozami cen NUTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUTX już teraz!

