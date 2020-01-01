Tokenomika CATCH (CATCH) Odkryj kluczowe informacje o CATCH (CATCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CATCH (CATCH) Oficjalna strona internetowa: https://www.spacecatch.io Biała księga: https://whitepaper.spacecatch.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f Kup CATCH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CATCH (CATCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CATCH (CATCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 267.68K $ 267.68K $ 267.68K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Historyczne maksimum: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 Historyczne minimum: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 Aktualna cena: $ 0.0243 $ 0.0243 $ 0.0243 Dowiedz się więcej o cenie CATCH (CATCH)

Tokenomika CATCH (CATCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CATCH (CATCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATCH tokenomikę, poznaj cenę tokena CATCHna żywo!

Jak kupić CATCH Chcesz dodać CATCH (CATCH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CATCH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CATCH na MEXC już teraz!

Historia ceny CATCH (CATCH) Analiza historii ceny CATCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CATCH już teraz!

Prognoza ceny CATCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATCH? Nasza strona z prognozami cen CATCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATCH już teraz!

