Informacje o CARV (CARV) CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Oficjalna strona internetowa: https://carv.io Biała księga: https://docs.carv.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Kup CARV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CARV (CARV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CARV (CARV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.81M $ 84.81M $ 84.81M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 295.21M $ 295.21M $ 295.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 287.30M $ 287.30M $ 287.30M Historyczne maksimum: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Historyczne minimum: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Aktualna cena: $ 0.2873 $ 0.2873 $ 0.2873 Dowiedz się więcej o cenie CARV (CARV)

Tokenomika CARV (CARV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CARV (CARV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CARV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CARV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCARV tokenomikę, poznaj cenę tokena CARVna żywo!

Jak kupić CARV Chcesz dodać CARV (CARV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CARV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CARV na MEXC już teraz!

Historia ceny CARV (CARV) Analiza historii ceny CARV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CARV już teraz!

Prognoza ceny CARV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CARV? Nasza strona z prognozami cen CARV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CARV już teraz!

