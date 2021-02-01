Tokenomika Carnomaly (CARR) Odkryj kluczowe informacje o Carnomaly (CARR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Carnomaly (CARR) The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". Oficjalna strona internetowa: https://carnomaly.io/ Biała księga: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Kup CARR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Carnomaly (CARR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Carnomaly (CARR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Całkowita podaż: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Podaż w obiegu: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Historyczne maksimum: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 Historyczne minimum: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 Aktualna cena: $ 0.001111 $ 0.001111 $ 0.001111 Dowiedz się więcej o cenie Carnomaly (CARR)

Tokenomika Carnomaly (CARR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Carnomaly (CARR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CARR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CARR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCARR tokenomikę, poznaj cenę tokena CARRna żywo!

Jak kupić CARR Chcesz dodać Carnomaly (CARR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CARR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CARR na MEXC już teraz!

Historia ceny Carnomaly (CARR) Analiza historii ceny CARR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CARR już teraz!

Prognoza ceny CARR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CARR? Nasza strona z prognozami cen CARR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CARR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!