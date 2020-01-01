Tokenomika CaptainBNB (CAPTAINBNB) Odkryj kluczowe informacje o CaptainBNB (CAPTAINBNB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CaptainBNB (CAPTAINBNB) Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Oficjalna strona internetowa: https://captainbnb.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Kup CAPTAINBNB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CaptainBNB (CAPTAINBNB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CaptainBNB (CAPTAINBNB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Historyczne maksimum: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Historyczne minimum: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Aktualna cena: $ 0.003652 $ 0.003652 $ 0.003652 Dowiedz się więcej o cenie CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Tokenomika CaptainBNB (CAPTAINBNB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CaptainBNB (CAPTAINBNB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAPTAINBNB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAPTAINBNB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAPTAINBNB tokenomikę, poznaj cenę tokena CAPTAINBNBna żywo!

Historia ceny CaptainBNB (CAPTAINBNB) Analiza historii ceny CAPTAINBNB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CAPTAINBNB już teraz!

Prognoza ceny CAPTAINBNB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAPTAINBNB? Nasza strona z prognozami cen CAPTAINBNB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAPTAINBNB już teraz!

