Informacje o Baanx (BXX) BXX isn't just a token – it's the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON'T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package" Oficjalna strona internetowa: https://www.baanx.com/ Biała księga: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898

Tokenomika i analiza cenowa Baanx (BXX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baanx (BXX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 238.95M $ 238.95M $ 238.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Historyczne maksimum: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Historyczne minimum: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Aktualna cena: $ 0.031869 $ 0.031869 $ 0.031869 Dowiedz się więcej o cenie Baanx (BXX)

Tokenomika Baanx (BXX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baanx (BXX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BXX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BXX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBXX tokenomikę, poznaj cenę tokena BXXna żywo!

Jak kupić BXX Chcesz dodać Baanx (BXX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BXX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BXX na MEXC już teraz!

Historia ceny Baanx (BXX) Analiza historii ceny BXX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BXX już teraz!

Prognoza ceny BXX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BXX? Nasza strona z prognozami cen BXX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BXX już teraz!

