Informacje o Butthole Coin (BUTTHOLE) This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Oficjalna strona internetowa: https://buttholecoin.dev/ Biała księga: https://buttholecoin.dev/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Kup BUTTHOLE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Butthole Coin (BUTTHOLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Butthole Coin (BUTTHOLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Historyczne maksimum: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Historyczne minimum: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Aktualna cena: $ 0.003439 $ 0.003439 $ 0.003439 Dowiedz się więcej o cenie Butthole Coin (BUTTHOLE)

Tokenomika Butthole Coin (BUTTHOLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Butthole Coin (BUTTHOLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUTTHOLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUTTHOLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUTTHOLE tokenomikę, poznaj cenę tokena BUTTHOLEna żywo!

Historia ceny Butthole Coin (BUTTHOLE) Analiza historii ceny BUTTHOLE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUTTHOLE już teraz!

Prognoza ceny BUTTHOLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUTTHOLE? Nasza strona z prognozami cen BUTTHOLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUTTHOLE już teraz!

