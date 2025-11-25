Tokenomika Openverse Network (BTG)

Tokenomika Openverse Network (BTG)

Odkryj kluczowe informacje o Openverse Network (BTG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:47:22 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Openverse Network (BTG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Openverse Network (BTG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 14.31M
Całkowita podaż:
$ 20.00M
Podaż w obiegu:
$ 1.90M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 150.64M
Historyczne maksimum:
$ 19
Historyczne minimum:
$ 3.477213386513058
Aktualna cena:
$ 7.532
Informacje o Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Oficjalna strona internetowa:
https://www.openverse.network
Biała księga:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Tokenomika Openverse Network (BTG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Openverse Network (BTG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BTG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBTG tokenomikę, poznaj cenę tokena BTGna żywo!

Historia ceny Openverse Network (BTG)

Analiza historii ceny BTG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BTG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTG? Nasza strona z prognozami cen BTG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

