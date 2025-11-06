GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Openverse Network to 8.006 USD. Śledź aktualizacje cen BTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Openverse Network to 8.006 USD. Śledź aktualizacje cen BTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BTG

Informacje o cenie BTG

Czym jest BTG

Biała księga BTG

Oficjalna strona internetowa BTG

Tokenomika BTG

Prognoza cen BTG

Historia BTG

Przewodnik zakupowy BTG

Przelicznik BTG-fiat

BTG na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Openverse Network

Cena Openverse Network(BTG)

Aktualna cena 1 BTG do USD:

$8.006
$8.006$8.006
+7.49%1D
USD
Openverse Network (BTG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:16:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Openverse Network (BTG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 7.152
$ 7.152$ 7.152
Minimum 24h
$ 8.096
$ 8.096$ 8.096
Maksimum 24h

$ 7.152
$ 7.152$ 7.152

$ 8.096
$ 8.096$ 8.096

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+0.98%

+7.49%

-48.25%

-48.25%

Aktualna cena Openverse Network (BTG) wynosi $ 8.006. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTG wahał się między $ 7.152 a $ 8.096, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTG w historii to $ 18.80127296990911, a najniższy to $ 3.477213386513058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTG zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +7.49% w ciągu 24 godzin i o -48.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Openverse Network (BTG)

No.906

$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M

$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

$ 160.12M
$ 160.12M$ 160.12M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Openverse Network wynosi $ 15.21M, przy $ 61.59K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTG w obiegu wynosi 1.90M, przy całkowitej podaży 20000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 160.12M.

Historia ceny Openverse Network (BTG) – USD

Śledź zmiany ceny Openverse Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.55787+7.49%
30 Dni$ +1.681+26.57%
60 dni$ +6.506+433.73%
90 dni$ +6.506+433.73%
Dzisiejsza zmiana ceny Openverse Network

DziśBTG odnotował zmianę $ +0.55787 (+7.49%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Openverse Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +1.681 (+26.57%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Openverse Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BTG o $ +6.506(+433.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Openverse Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +6.506 (+433.73%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Openverse Network (BTG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Openverse Network.

Co to jest Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Openverse Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BTG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Openverse Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Openverse Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Openverse Network (w USD)

Jaka będzie wartość Openverse Network (BTG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Openverse Network (BTG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Openverse Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Openverse Network!

Tokenomika Openverse Network (BTG)

Zrozumienie tokenomiki Openverse Network (BTG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTGjuż teraz!

Jak kupić Openverse Network (BTG)

Szukasz jak kupić Openverse Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Openverse Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BTG na lokalne waluty

1 Openverse Network(BTG) do VND
210,677.89
1 Openverse Network(BTG) do AUD
A$12.24918
1 Openverse Network(BTG) do GBP
6.08456
1 Openverse Network(BTG) do EUR
6.88516
1 Openverse Network(BTG) do USD
$8.006
1 Openverse Network(BTG) do MYR
RM33.46508
1 Openverse Network(BTG) do TRY
337.13266
1 Openverse Network(BTG) do JPY
¥1,224.918
1 Openverse Network(BTG) do ARS
ARS$11,619.66822
1 Openverse Network(BTG) do RUB
651.2881
1 Openverse Network(BTG) do INR
708.9313
1 Openverse Network(BTG) do IDR
Rp133,433.27996
1 Openverse Network(BTG) do PHP
470.3525
1 Openverse Network(BTG) do EGP
￡E.379.56446
1 Openverse Network(BTG) do BRL
R$42.8321
1 Openverse Network(BTG) do CAD
C$11.28846
1 Openverse Network(BTG) do BDT
975.61116
1 Openverse Network(BTG) do NGN
11,552.658
1 Openverse Network(BTG) do COP
$30,911.166
1 Openverse Network(BTG) do ZAR
R.139.46452
1 Openverse Network(BTG) do UAH
336.73236
1 Openverse Network(BTG) do TZS
T.Sh.19,670.742
1 Openverse Network(BTG) do VES
Bs1,785.338
1 Openverse Network(BTG) do CLP
$7,557.664
1 Openverse Network(BTG) do PKR
Rs2,262.81584
1 Openverse Network(BTG) do KZT
4,204.83126
1 Openverse Network(BTG) do THB
฿259.87476
1 Openverse Network(BTG) do TWD
NT$247.3854
1 Openverse Network(BTG) do AED
د.إ29.38202
1 Openverse Network(BTG) do CHF
Fr6.4048
1 Openverse Network(BTG) do HKD
HK$62.20662
1 Openverse Network(BTG) do AMD
֏3,062.6953
1 Openverse Network(BTG) do MAD
.د.م74.53586
1 Openverse Network(BTG) do MXN
$148.9116
1 Openverse Network(BTG) do SAR
ريال30.0225
1 Openverse Network(BTG) do ETB
Br1,227.47992
1 Openverse Network(BTG) do KES
KSh1,034.69544
1 Openverse Network(BTG) do JOD
د.أ5.676254
1 Openverse Network(BTG) do PLN
29.54214
1 Openverse Network(BTG) do RON
лв35.38652
1 Openverse Network(BTG) do SEK
kr76.4573
1 Openverse Network(BTG) do BGN
лв13.6102
1 Openverse Network(BTG) do HUF
Ft2,693.77882
1 Openverse Network(BTG) do CZK
169.64714
1 Openverse Network(BTG) do KWD
د.ك2.457842
1 Openverse Network(BTG) do ILS
26.0195
1 Openverse Network(BTG) do BOB
Bs55.2414
1 Openverse Network(BTG) do AZN
13.6102
1 Openverse Network(BTG) do TJS
SM74.0555
1 Openverse Network(BTG) do GEL
21.69626
1 Openverse Network(BTG) do AOA
Kz7,331.4945
1 Openverse Network(BTG) do BHD
.د.ب3.018262
1 Openverse Network(BTG) do BMD
$8.006
1 Openverse Network(BTG) do DKK
kr51.95894
1 Openverse Network(BTG) do HNL
L211.03816
1 Openverse Network(BTG) do MUR
368.43612
1 Openverse Network(BTG) do NAD
$139.3044
1 Openverse Network(BTG) do NOK
kr81.6612
1 Openverse Network(BTG) do NZD
$14.09056
1 Openverse Network(BTG) do PAB
B/.8.006
1 Openverse Network(BTG) do PGK
K34.0255
1 Openverse Network(BTG) do QAR
ر.ق29.14184
1 Openverse Network(BTG) do RSD
дин.815.97152
1 Openverse Network(BTG) do UZS
soʻm95,309.50856
1 Openverse Network(BTG) do ALL
L672.82424
1 Openverse Network(BTG) do ANG
ƒ14.33074
1 Openverse Network(BTG) do AWG
ƒ14.4108
1 Openverse Network(BTG) do BBD
$16.012
1 Openverse Network(BTG) do BAM
KM13.6102
1 Openverse Network(BTG) do BIF
Fr23,609.694
1 Openverse Network(BTG) do BND
$10.4078
1 Openverse Network(BTG) do BSD
$8.006
1 Openverse Network(BTG) do JMD
$1,288.5657
1 Openverse Network(BTG) do KHR
32,152.57636
1 Openverse Network(BTG) do KMF
Fr3,410.556
1 Openverse Network(BTG) do LAK
174,043.47478
1 Openverse Network(BTG) do LKR
රු2,438.54754
1 Openverse Network(BTG) do MDL
L136.5023
1 Openverse Network(BTG) do MGA
Ar36,063.027
1 Openverse Network(BTG) do MOP
P64.048
1 Openverse Network(BTG) do MVR
123.2924
1 Openverse Network(BTG) do MWK
MK13,899.29666
1 Openverse Network(BTG) do MZN
MT511.9837
1 Openverse Network(BTG) do NPR
रु1,136.37164
1 Openverse Network(BTG) do PYG
56,778.552
1 Openverse Network(BTG) do RWF
Fr11,632.718
1 Openverse Network(BTG) do SBD
$65.80932
1 Openverse Network(BTG) do SCR
109.76226
1 Openverse Network(BTG) do SRD
$308.6313
1 Openverse Network(BTG) do SVC
$69.97244
1 Openverse Network(BTG) do SZL
L139.78476
1 Openverse Network(BTG) do TMT
m28.021
1 Openverse Network(BTG) do TND
د.ت23.721778
1 Openverse Network(BTG) do TTD
$54.20062
1 Openverse Network(BTG) do UGX
Sh27,988.976
1 Openverse Network(BTG) do XAF
Fr4,563.42
1 Openverse Network(BTG) do XCD
$21.6162
1 Openverse Network(BTG) do XOF
Fr4,563.42
1 Openverse Network(BTG) do XPF
Fr824.618
1 Openverse Network(BTG) do BWP
P108.00094
1 Openverse Network(BTG) do BZD
$16.09206
1 Openverse Network(BTG) do CVE
$769.45666
1 Openverse Network(BTG) do DJF
Fr1,417.062
1 Openverse Network(BTG) do DOP
$513.82508
1 Openverse Network(BTG) do DZD
د.ج1,046.62438
1 Openverse Network(BTG) do FJD
$18.25368
1 Openverse Network(BTG) do GNF
Fr69,612.17
1 Openverse Network(BTG) do GTQ
Q61.32596
1 Openverse Network(BTG) do GYD
$1,674.53496
1 Openverse Network(BTG) do ISK
kr1,016.762

Zasoby Openverse Network

Aby lepiej zrozumieć Openverse Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Openverse Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Openverse Network

Jaka jest dziś wartość Openverse Network (BTG)?
Aktualna cena BTG w USD wynosi 8.006USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTG do USD?
Aktualna cena BTG w USD wynosi $ 8.006. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Openverse Network?
Kapitalizacja rynkowa dla BTG wynosi $ 15.21M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTG w obiegu?
W obiegu BTG znajduje się 1.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTG?
BTG osiąga ATH w wysokości 18.80127296990911 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTG?
BTG zaliczył cenę ATL w wysokości 3.477213386513058 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTG wynosi $ 61.59K USD.
Czy w tym roku BTG pójdzie wyżej?
BTG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:16:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Openverse Network (BTG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BTG do USD

Kwota

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 8.006 USD

Handluj BTG

BTG/USDT
$8.006
$8.006$8.006
+7.40%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,245.00
$103,245.00$103,245.00

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.63
$3,388.63$3,388.63

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.69
$160.69$160.69

+0.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.79
$1,477.79$1,477.79

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,245.00
$103,245.00$103,245.00

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.63
$3,388.63$3,388.63

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.69
$160.69$160.69

+0.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3288
$2.3288$2.3288

+2.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0700
$1.0700$1.0700

-1.40%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03719
$0.03719$0.03719

+48.76%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011583
$0.000011583$0.000011583

+513.50%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1906
$0.1906$0.1906

+281.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000597
$0.0000000597$0.0000000597

+295.36%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5112
$1.5112$1.5112

+86.29%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01850
$0.01850$0.01850

+48.00%