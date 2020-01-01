Tokenomika BSCS (BSCS) Odkryj kluczowe informacje o BSCS (BSCS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BSCS (BSCS) BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Oficjalna strona internetowa: https://www.bscs.finance/ Biała księga: https://docs.bscs.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d

Tokenomika i analiza cenowa BSCS (BSCS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BSCS (BSCS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 588.78K Całkowita podaż: $ 392.54M Podaż w obiegu: $ 269.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 0.5435 Historyczne minimum: $ 0.001852045416657116 Aktualna cena: $ 0.002181

Tokenomika BSCS (BSCS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BSCS (BSCS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSCS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSCS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić BSCS Chcesz dodać BSCS (BSCS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BSCS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny BSCS (BSCS) Analiza historii ceny BSCS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BSCS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BSCS? Nasza strona z prognozami cen BSCS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

