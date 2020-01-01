Tokenomika BRN Metaverse (BRN) Odkryj kluczowe informacje o BRN Metaverse (BRN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Oficjalna strona internetowa: https://www.brnmetaverse.net/ Biała księga: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Kup BRN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BRN Metaverse (BRN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRN Metaverse (BRN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Całkowita podaż: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Podaż w obiegu: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Historyczne maksimum: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Historyczne minimum: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Aktualna cena: $ 0.1342 $ 0.1342 $ 0.1342 Dowiedz się więcej o cenie BRN Metaverse (BRN)

Tokenomika BRN Metaverse (BRN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRN Metaverse (BRN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRN tokenomikę, poznaj cenę tokena BRNna żywo!

Jak kupić BRN Chcesz dodać BRN Metaverse (BRN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BRN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BRN na MEXC już teraz!

Historia ceny BRN Metaverse (BRN) Analiza historii ceny BRN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BRN już teraz!

Prognoza ceny BRN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRN? Nasza strona z prognozami cen BRN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRN już teraz!

