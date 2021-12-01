Tokenomika Bitrise (BRISE) Odkryj kluczowe informacje o Bitrise (BRISE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitrise (BRISE) Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Oficjalna strona internetowa: https://bitgert.com/ Biała księga: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Kup BRISE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitrise (BRISE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitrise (BRISE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.54M $ 51.54M $ 51.54M Historyczne maksimum: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000005154 $ 0.00000005154 $ 0.00000005154 Dowiedz się więcej o cenie Bitrise (BRISE)

Tokenomika Bitrise (BRISE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitrise (BRISE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRISE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRISE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRISE tokenomikę, poznaj cenę tokena BRISEna żywo!

Historia ceny Bitrise (BRISE) Analiza historii ceny BRISE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BRISE już teraz!

Prognoza ceny BRISE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRISE? Nasza strona z prognozami cen BRISE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRISE już teraz!

