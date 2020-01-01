Tokenomika Botto (BOTTO) Odkryj kluczowe informacje o Botto (BOTTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Oficjalna strona internetowa: https://www.botto.com Biała księga: https://docs.botto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Kup BOTTO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Botto (BOTTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Botto (BOTTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.29M Całkowita podaż: $ 93.87M Podaż w obiegu: $ 49.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.80M Historyczne maksimum: $ 1.8945 Historyczne minimum: $ 0.029699974363140962 Aktualna cena: $ 0.208 Dowiedz się więcej o cenie Botto (BOTTO)

Tokenomika Botto (BOTTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Botto (BOTTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOTTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOTTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOTTO tokenomikę, poznaj cenę tokena BOTTOna żywo!

Jak kupić BOTTO Chcesz dodać Botto (BOTTO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOTTO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOTTO na MEXC już teraz!

Historia ceny Botto (BOTTO) Analiza historii ceny BOTTO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOTTO już teraz!

Prognoza ceny BOTTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOTTO? Nasza strona z prognozami cen BOTTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOTTO już teraz!

