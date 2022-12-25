Tokenomika Bonk (BONK) Odkryj kluczowe informacje o Bonk (BONK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bonk (BONK) Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot. Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot. Oficjalna strona internetowa: https://www.bonkcoin.com/ Biała księga: https://assets-global.website-files.com/63d9862f53dc8e65d16eb0e0/63de6fb910d0b94a933c4a2f_BONK-PAPER-040223.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 Kup BONK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bonk (BONK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonk (BONK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Całkowita podaż: $ 88.00T $ 88.00T $ 88.00T Podaż w obiegu: $ 81.26T $ 81.26T $ 81.26T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Historyczne maksimum: $ 0.00005993 $ 0.00005993 $ 0.00005993 Historyczne minimum: $ 0.000000091971686428 $ 0.000000091971686428 $ 0.000000091971686428 Aktualna cena: $ 0.00001972 $ 0.00001972 $ 0.00001972 Dowiedz się więcej o cenie Bonk (BONK)

Szczegółowa struktura tokenów Bonk (BONK) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny BONK są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. Bonk ($BONK) is a Solana-based meme token with a strong community focus, designed to incentivize ecosystem growth, reward participation, and provide utility across DeFi, gaming, and NFT applications. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Genesis Supply : BONK launched with a maximum supply of 100 trillion tokens, later reduced to ~93.56 trillion due to burns.

: BONK launched with a maximum supply of 100 trillion tokens, later reduced to ~93.56 trillion due to burns. Airdrop : 50% of the initial supply was airdropped to the Solana community on December 25, 2022, targeting NFT projects, DeFi users, artists, developers, and collectors.

: 50% of the initial supply was airdropped to the Solana community on December 25, 2022, targeting NFT projects, DeFi users, artists, developers, and collectors. No Public/Private Sale: There were no public or private sales; the token was not used to raise funds for the project. Allocation Mechanism The initial allocation was designed to maximize community engagement and ecosystem development. The table below summarizes the main allocations: Allocation Category % of Initial Supply Locking/Unlocking Mechanism Solana NFT Projects 21.0% Fully unlocked at genesis Early Contributors 21.0% 3-year linear vesting from Jan 1, 2023 Market Participants & DeFi Users 15.8% Fully unlocked at genesis BONK DAO 15.8% Used for community initiatives, managed by DAO Artists & Collectors 10.5% Fully unlocked at genesis Solana Developers 5.3% Fully unlocked at genesis Initial Liquidity 5.3% Fully unlocked at genesis Marketing 5.3% Fully unlocked at genesis DAO Allocation : BONK DAO controls 15.8% for community-driven initiatives, with governance managed via Realms.

: BONK DAO controls 15.8% for community-driven initiatives, with governance managed via Realms. Early Contributors: 21% is linearly vested over three years, incentivizing long-term commitment. Usage and Incentive Mechanisms Core Utilities DeFi : BONK is used in liquidity pools (e.g., BONK/SOL, BONK/USDC) on BonkSwap and other Solana DEXs. LPs earn a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan 2024).

: BONK is used in liquidity pools (e.g., BONK/SOL, BONK/USDC) on BonkSwap and other Solana DEXs. LPs earn a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan 2024). Staking : LPs receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.

: LPs receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days. Gaming : BONK is integrated as an in-game currency across 25+ blockchain games.

: BONK is integrated as an in-game currency across 25+ blockchain games. NFTs : BONK can be used to mint NFTs and participate in NFT-related staking protocols.

: BONK can be used to mint NFTs and participate in NFT-related staking protocols. Binary Options: "Bonk or Bust" allows users to bet on SOL/USD price movements, earning or losing BONK based on outcomes. Incentive Programs Referral Program : BonkBot users can refer others and earn a percentage of trading fees (30% in month 1, 20% in month 2, 10% perpetually).

: BonkBot users can refer others and earn a percentage of trading fees (30% in month 1, 20% in month 2, 10% perpetually). Buyback & Burn : BonkBot charges a 1% trading fee, 100% of which is used to buy back BONK. 10% of these fees are instantly burned, reducing supply.

: BonkBot charges a 1% trading fee, 100% of which is used to buy back BONK. 10% of these fees are instantly burned, reducing supply. Ecosystem Rewards: Fees from various BONK ecosystem products are distributed to the BONK Rewards Pool, which rewards users who lock their tokens. Locking and Unlocking Mechanisms Locking Early Contributors : Subject to a 3-year linear vesting schedule starting January 1, 2023.

: Subject to a 3-year linear vesting schedule starting January 1, 2023. esBONK Staking : esBONK tokens earned by LPs are locked and linearly unlock BONK over 365 days.

: esBONK tokens earned by LPs are locked and linearly unlock BONK over 365 days. BONK Rewards Pool: Users can lock BONK to receive a share of ecosystem fees. Unlocking Genesis Unlock : Most allocations (except early contributors) were fully unlocked at genesis (Dec 25, 2022).

: Most allocations (except early contributors) were fully unlocked at genesis (Dec 25, 2022). Vesting Schedule : Early contributors' tokens unlock gradually over three years.

: Early contributors' tokens unlock gradually over three years. esBONK Unlock: esBONK staked on BonkSwap unlocks BONK at a 1:1 ratio over 365 days. Allocation, Locking, and Unlocking Table Recipient Category Allocation (%) Locking Mechanism Unlocking Time/Status Solana NFT Projects 21.0 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Early Contributors 21.0 3-year linear vesting Jan 1, 2023 – Jan 1, 2026 Market Participants & DeFi Users 15.8 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) BONK DAO 15.8 DAO-controlled, for community initiatives Ongoing, as per DAO proposals Artists & Collectors 10.5 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Solana Developers 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Initial Liquidity 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Marketing 5.3 None (fully unlocked) Genesis (Dec 25, 2022) Additional Notes No Mint/Freeze Authority : The Solana token contract does not allow for minting or freezing, ensuring supply immutability.

: The Solana token contract does not allow for minting or freezing, ensuring supply immutability. Governance : While the DAO manages treasury allocations, protocol changes are controlled by the project team, with no open governance for tokenholders.

: While the DAO manages treasury allocations, protocol changes are controlled by the project team, with no open governance for tokenholders. Ecosystem Integration: BONK is integrated across 139+ applications, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms, and is available on 40+ DEXs and CEXs. Summary Bonk’s token economics are designed to maximize community participation, incentivize ecosystem growth, and ensure long-term alignment through vesting and DAO-managed allocations. Its mechanisms for issuance, allocation, usage, and incentives are transparent and community-focused, with robust DeFi and gaming integrations, and a clear vesting schedule for core contributors.

Tokenomika Bonk (BONK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bonk (BONK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBONK tokenomikę, poznaj cenę tokena BONKna żywo!

