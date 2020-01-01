Tokenomika Bombie (BOMB) Odkryj kluczowe informacje o Bombie (BOMB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bombie (BOMB) Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Oficjalna strona internetowa: https://bombie.xyz/ Biała księga: https://bombie.xyz/#/whitepaper Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Kup BOMB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bombie (BOMB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bombie (BOMB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Historyczne maksimum: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 Historyczne minimum: $ 0.000369093058954851 $ 0.000369093058954851 $ 0.000369093058954851 Aktualna cena: $ 0.0003753 $ 0.0003753 $ 0.0003753 Dowiedz się więcej o cenie Bombie (BOMB)

Tokenomika Bombie (BOMB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bombie (BOMB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOMB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOMB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOMB tokenomikę, poznaj cenę tokena BOMBna żywo!

Jak kupić BOMB Chcesz dodać Bombie (BOMB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOMB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOMB na MEXC już teraz!

Historia ceny Bombie (BOMB) Analiza historii ceny BOMB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOMB już teraz!

Prognoza ceny BOMB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOMB? Nasza strona z prognozami cen BOMB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOMB już teraz!

