Tokenomika Bubblemaps (BMT) Odkryj kluczowe informacje o Bubblemaps (BMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bubblemaps (BMT) Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data. Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data. Oficjalna strona internetowa: https://bubblemaps.io Biała księga: https://wiki.bubblemaps.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY Kup BMT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bubblemaps (BMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bubblemaps (BMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 441.83M $ 441.83M $ 441.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.31M $ 65.31M $ 65.31M Historyczne maksimum: $ 0.34814 $ 0.34814 $ 0.34814 Historyczne minimum: $ 0.0601112895696419 $ 0.0601112895696419 $ 0.0601112895696419 Aktualna cena: $ 0.06531 $ 0.06531 $ 0.06531 Dowiedz się więcej o cenie Bubblemaps (BMT)

Tokenomika Bubblemaps (BMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bubblemaps (BMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBMT tokenomikę, poznaj cenę tokena BMTna żywo!

Jak kupić BMT Chcesz dodać Bubblemaps (BMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BMT na MEXC już teraz!

Historia ceny Bubblemaps (BMT) Analiza historii ceny BMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BMT już teraz!

Prognoza ceny BMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BMT? Nasza strona z prognozami cen BMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BMT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!