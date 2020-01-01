Tokenomika BIT1 (BIT1) Odkryj kluczowe informacje o BIT1 (BIT1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BIT1 (BIT1) Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Oficjalna strona internetowa: https://www.biconomy.com/ Biała księga: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a

Tokenomika i analiza cenowa BIT1 (BIT1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BIT1 (BIT1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 635.17B $ 635.17B $ 635.17B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Historyczne maksimum: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 Historyczne minimum: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 Aktualna cena: $ 0.000010588 $ 0.000010588 $ 0.000010588 Dowiedz się więcej o cenie BIT1 (BIT1)

Tokenomika BIT1 (BIT1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BIT1 (BIT1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIT1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIT1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIT1 tokenomikę, poznaj cenę tokena BIT1na żywo!

Jak kupić BIT1 Chcesz dodać BIT1 (BIT1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BIT1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BIT1 na MEXC już teraz!

Historia ceny BIT1 (BIT1) Analiza historii ceny BIT1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BIT1 już teraz!

Prognoza ceny BIT1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIT1? Nasza strona z prognozami cen BIT1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIT1 już teraz!

