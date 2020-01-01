Tokenomika Bistroo (BIST) Odkryj kluczowe informacje o Bistroo (BIST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bistroo (BIST) Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Oficjalna strona internetowa: https://www.bistroo.io Biała księga: https://bistroo.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Tokenomika i analiza cenowa Bistroo (BIST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bistroo (BIST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 396.96K $ 396.96K $ 396.96K Całkowita podaż: $ 95.75M $ 95.75M $ 95.75M Podaż w obiegu: $ 55.44M $ 55.44M $ 55.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 685.53K $ 685.53K $ 685.53K Historyczne maksimum: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Historyczne minimum: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Aktualna cena: $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 Dowiedz się więcej o cenie Bistroo (BIST)

Tokenomika Bistroo (BIST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bistroo (BIST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIST tokenomikę, poznaj cenę tokena BISTna żywo!

