Tokenomika Biometric Financial (BIOFI) Odkryj kluczowe informacje o Biometric Financial (BIOFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Biometric Financial (BIOFI) The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Oficjalna strona internetowa: https://biometricfinancial.org/home/ Biała księga: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Kup BIOFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Biometric Financial (BIOFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Biometric Financial (BIOFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 768.38K $ 768.38K $ 768.38K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Historyczne maksimum: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Historyczne minimum: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Aktualna cena: $ 0.0001963 $ 0.0001963 $ 0.0001963 Dowiedz się więcej o cenie Biometric Financial (BIOFI)

Tokenomika Biometric Financial (BIOFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Biometric Financial (BIOFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIOFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIOFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIOFI tokenomikę, poznaj cenę tokena BIOFIna żywo!

Jak kupić BIOFI Chcesz dodać Biometric Financial (BIOFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BIOFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BIOFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Biometric Financial (BIOFI) Analiza historii ceny BIOFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BIOFI już teraz!

Prognoza ceny BIOFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIOFI? Nasza strona z prognozami cen BIOFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIOFI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!