Tokenomika BILLY (BILLY) Odkryj kluczowe informacje o BILLY (BILLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BILLY (BILLY) BILLY is a meme coin on the Solana chain. BILLY is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://billysol.lol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Kup BILLY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BILLY (BILLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BILLY (BILLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Całkowita podaż: $ 982.93M $ 982.93M $ 982.93M Podaż w obiegu: $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Historyczne maksimum: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Historyczne minimum: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Aktualna cena: $ 0.002698 $ 0.002698 $ 0.002698 Dowiedz się więcej o cenie BILLY (BILLY)

Tokenomika BILLY (BILLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BILLY (BILLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BILLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BILLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBILLY tokenomikę, poznaj cenę tokena BILLYna żywo!

Jak kupić BILLY Chcesz dodać BILLY (BILLY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BILLY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BILLY na MEXC już teraz!

Historia ceny BILLY (BILLY) Analiza historii ceny BILLY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BILLY już teraz!

Prognoza ceny BILLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BILLY? Nasza strona z prognozami cen BILLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BILLY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!