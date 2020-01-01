Tokenomika CreatorBid (BID) Odkryj kluczowe informacje o CreatorBid (BID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CreatorBid (BID) Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Oficjalna strona internetowa: https://creator.bid/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Kup BID teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CreatorBid (BID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CreatorBid (BID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 269.27M $ 269.27M $ 269.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.95M $ 75.95M $ 75.95M Historyczne maksimum: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Historyczne minimum: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Aktualna cena: $ 0.07595 $ 0.07595 $ 0.07595 Dowiedz się więcej o cenie CreatorBid (BID)

Tokenomika CreatorBid (BID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CreatorBid (BID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBID tokenomikę, poznaj cenę tokena BIDna żywo!

Jak kupić BID Chcesz dodać CreatorBid (BID) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BID, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BID na MEXC już teraz!

Historia ceny CreatorBid (BID) Analiza historii ceny BID pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BID już teraz!

Prognoza ceny BID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BID? Nasza strona z prognozami cen BID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BID już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!