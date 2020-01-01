Tokenomika BugsCoin (BGSC) Odkryj kluczowe informacje o BugsCoin (BGSC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BugsCoin (BGSC) BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Oficjalna strona internetowa: https://www.bugscoin.com Biała księga: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Kup BGSC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BugsCoin (BGSC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BugsCoin (BGSC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.25M $ 67.25M $ 67.25M Całkowita podaż: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Podaż w obiegu: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 581.60M $ 581.60M $ 581.60M Historyczne maksimum: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Historyczne minimum: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Aktualna cena: $ 0.005816 $ 0.005816 $ 0.005816 Dowiedz się więcej o cenie BugsCoin (BGSC)

Tokenomika BugsCoin (BGSC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BugsCoin (BGSC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BGSC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BGSC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBGSC tokenomikę, poznaj cenę tokena BGSCna żywo!

