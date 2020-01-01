Tokenomika bitFloki (BFLOKI) Odkryj kluczowe informacje o bitFloki (BFLOKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o bitFloki (BFLOKI) BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain. BitFloki is a meme coin on BNB Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitfloki.io/ Biała księga: https://whitepaper.bitfloki.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x79cdc9ca057e16dffd45bd803491f328f49e1762 Kup BFLOKI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa bitFloki (BFLOKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla bitFloki (BFLOKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 240.90K $ 240.90K $ 240.90K Historyczne maksimum: $ 0.00009702 $ 0.00009702 $ 0.00009702 Historyczne minimum: $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 $ 0.000000185508149349 Aktualna cena: $ 0.0000002409 $ 0.0000002409 $ 0.0000002409 Dowiedz się więcej o cenie bitFloki (BFLOKI)

Tokenomika bitFloki (BFLOKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki bitFloki (BFLOKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BFLOKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BFLOKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBFLOKI tokenomikę, poznaj cenę tokena BFLOKIna żywo!

Jak kupić BFLOKI

Historia ceny bitFloki (BFLOKI) Analiza historii ceny BFLOKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BFLOKI już teraz!

Prognoza ceny BFLOKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BFLOKI? Nasza strona z prognozami cen BFLOKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BFLOKI już teraz!

